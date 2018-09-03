Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,5830 6,5840 6,6290 6,6300 Avro 7,6580 7,6590 7,7100 7,7110 Sterlin 8,4510 8,5420 8,5050 8,5550 İsviçre Frangı 6,7470 6,8010 6,8060 6,8560 ANKARA ABD Doları 6,4200 6,6000 6,5600 6,6600 Avro 7,4400 7,6700 7,6000 7,7300 Sterlin 8,1610 8,6250 8,2900 8,6200
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