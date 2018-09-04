Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,70106,7020Avro7,75007,7510Sterlin8,57608,6150 ANKARA ABD Doları6,62006,7400Avro7,64007,8000Sterlin8,35608,6970
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