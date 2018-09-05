Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,70006,7010Avro7,75407,7550Sterlin8,55708,6000 ANKARA ABD Doları6,66006,7400Avro7,68007,7800Sterlin8,42208,6650

