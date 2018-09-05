döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,6810 6,6820 6,6270 6,6280 Avro 7,7160 7,7170 7,7040 7,7050 Sterlin 8,5360 8,5790 8,5650 8,6080 İsviçre Frangı 6,8190 6,8530 6,7950 6,8290 ANKARA ABD Doları 6,6300 6,7300 6,6000 6,6500 Avro 7,6400 7,7600 7,6600 7,7300 Sterlin 8,3890 8,6880 8,4320 8,6430
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