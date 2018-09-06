Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,60806,6090Avro7,69707,6980Sterlin8,53508,5780ANKARA ABD Doları6,58506,6550Avro7,65007,7400Sterlin8,39508,6600

