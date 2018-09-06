Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,57906,5800Avro7,66507,6660Sterlin8,48508,5270 ANKARA ABD Doları6,55006,6000Avro7,61007,6700Sterlin8,37608,6310

