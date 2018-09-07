Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,55806,5590Avro7,63507,6360Sterlin8,46808,5100ANKARA ABD Doları6,52506,5850Avro7,58507,6550Sterlin8,33808,5590

