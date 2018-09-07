Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,47406,4750Avro7,54207,5430Sterlin8,34608,3880 ANKARA ABD Doları6,45006,5100Avro7,49507,5650Sterlin8,23608,4660

