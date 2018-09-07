Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,5640 6,5650 6,4490 6,4500 Avro 7,6600 7,6610 7,4680 7,4690 Sterlin 8,4850 8,5280 8,3200 8,3620 İsviçre Frangı 6,7750 6,8040 6,6430 6,6830 ANKARA ABD Doları 6,5500 6,6100 6,4000 6,4600 Avro 7,6100 7,6800 7,3850 7,4750 Sterlin 8,3580 8,5780 8,1660 8,4200
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