Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,47806,4790Avro7,48507,4860Sterlin8,36058,4025ANKARA ABD Doları6,43506,5050Avro7,42507,5150Sterlin8,21208,4540
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