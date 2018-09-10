Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,47806,4790Avro7,48507,4860Sterlin8,36058,4025ANKARA ABD Doları6,43506,5050Avro7,42507,5150Sterlin8,21208,4540

