Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış SatışABD Doları 6,4490 6,4500 6,46106,4620Avro 7,4680 7,4690 7,50007,5010Sterlin 8,3200 8,3620 8,37408,4160İsviçre Frangı 6,6430 6,6830 6,61106,6440ANKARA ABD Doları 6,40006,46006,42006,4700Avro 7,38507,47507,44007,5050Sterlin 8,16608,42008,19708,4380

