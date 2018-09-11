Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,46306,4640Avro7,51707,5180Sterlin8,41808,4600ANKARA ABD Doları6,42506,4850Avro7,45007,5250Sterlin8,28508,5170

