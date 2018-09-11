Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,45506,4560Avro7,50107,5020Sterlin8,38708,4290 ANKARA ABD Doları6,42506,4850Avro7,45507,5300Sterlin8,26608,4860

