Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,45506,4560Avro7,50107,5020Sterlin8,38708,4290 ANKARA ABD Doları6,42506,4850Avro7,45507,5300Sterlin8,26608,4860
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