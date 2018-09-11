Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,4610 6,4620 6,4730 6,4740 Avro 7,5000 7,5010 7,4970 7,4980 Sterlin 8,3740 8,4160 8,3820 8,4240 İsviçre Frangı 6,6110 6,6440 6,6080 6,6510 ANKARA ABD Doları 6,4200 6,4700 6,4400 6,5000 Avro 7,4400 7,5050 7,4450 7,5200 Sterlin 8,1970 8,4380 8,2930 8,5140

