Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,44306,4440Avro7,45907,4600Sterlin8,35708,3990ANKARA ABD Doları6,40006,4700Avro7,40007,4750Sterlin8,21008,4300

