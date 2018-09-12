Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,39706,3980Avro7,41107,4120Sterlin8,30508,3460 ANKARA ABD Doları6,37506,4250Avro7,37507,4350Sterlin8,20008,4080
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