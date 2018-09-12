Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,4730 6,4740 6,3520 6,3530 Avro 7,4970 7,4980 7,3800 7,3810 Sterlin 8,3820 8,4240 8,2410 8,2820 İsviçre Frangı 6,6080 6,6510 ANKARA ABD Doları 6,4400 6,5000 6,3200 6,3750 Avro 7,4450 7,5200 7,3200 7,3950 Sterlin 8,2930 8,5140 8,1180 8,3360

