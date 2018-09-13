Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,35606,3570Avro7,39507,3960Sterlin8,25708,2990ANKARA ABD Doları6,31506,3750Avro7,33007,4100Sterlin8,14008,3640

