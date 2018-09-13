Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.15 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,42306,4240Avro7,43407,4350Sterlin8,40708,4080 ANKARA ABD Doları6,34006,4600Avro7,35007,5000Sterlin8,18408,5050

