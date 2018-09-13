Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,3520 6,3530 6,1580 6,1590 Avro 7,3800 7,3810 7,2170 7,2180 Sterlin 8,2410 8,2820 8,0780 8,1190 İsviçre Frangı 6,5020 6,5350 6,3730 6,4050 ANKARA ABD Doları 6,3200 6,3750 6,1300 6,2500 Avro 7,3200 7,3950 7,1000 7,2500 Sterlin 8,1180 8,3360 7,8290 8,1540
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