Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,04606,0470Avro7,08007,0810Sterlin7,91507,9555ANKARA ABD Doları6,04006,1400Avro7,03007,1500Sterlin7,83208,0800

