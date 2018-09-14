Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,10006,1010Avro7,14907,1500Sterlin7,99808,0340 ANKARA ABD Doları6,06006,1600Avro7,07007,1900Sterlin7,83308,1040

