Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,1580 6,1590 6,1340 6,1350 Avro 7,2170 7,2180 7,1610 7,1620 Sterlin 8,0780 8,1190 8,0140 8,0540 İsviçre Frangı 6,3730 6,4050 6,3360 6,3680 ANKARA ABD Doları 6,1300 6,2500 6,1100 6,1900 Avro 7,1000 7,2500 7,1000 7,2000 Sterlin 7,8290 8,1540 7,8360 8,1060
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