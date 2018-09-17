Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,27006,2710Avro7,29207,2930Sterlin8,19908,2110ANKARA ABD Doları6,20006,3200Avro7,20007,3300Sterlin7,94308,1730

