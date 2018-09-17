Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,26406,2650Avro7,30107,3020Sterlin8,19108,2330 ANKARA ABD Doları6,22006,2900Avro7,22507,3050Sterlin8,01808,2700

