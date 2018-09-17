Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,1340 6,1350 6,2850 6,2860 Avro 7,1610 7,1620 7,3540 7,3550 Sterlin 8,0140 8,0540 8,2480 8,2890 İsviçre Frangı 6,3360 6,3680 6,5170 6,5500 ANKARA ABD Doları 6,1100 6,1900 6,2300 6,3200 Avro 7,1000 7,2000 7,2600 7,3800 Sterlin 7,8360 8,1060 8,0620 8,3580
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