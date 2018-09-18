Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,35106,3520Avro7,43407,4350Sterlin8,31308,3550 ANKARA ABD Doları6,31006,3800Avro7,35507,4450Sterlin8,15608,4090

