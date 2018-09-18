Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,2850 6,2860 6,3730 6,3740 Avro 7,3540 7,3550 7,4580 7,4590 Sterlin 8,2480 8,2890 8,3680 8,4100 İsviçre Frangı 6,5170 6,5500 6,6110 6,6440 ANKARA ABD Doları 6,2300 6,3200 6,3300 6,4300 Avro 7,2600 7,3800 7,3900 7,5100 Sterlin 8,0620 8,3580 8,2250 8,4900

