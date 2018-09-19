Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,33806,3390Avro7,41007,4110Sterlin8,31908,3610ANKARA ABD Doları6,31006,4100Avro7,36007,4800Sterlin8,20608,4720
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