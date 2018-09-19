Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.10 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,29106,2920Avro7,35207,3530Sterlin8,27008,3050 ANKARA ABD Doları6,25006,3300Avro7,30007,4000Sterlin8,13708,4050

