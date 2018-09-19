Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,3730 6,3740 6,2530 6,2540 Avro 7,4580 7,4590 7,2960 7,2970 Sterlin 8,3680 8,4100 8,1880 8,2280 İsviçre Frangı 6,6110 6,6440 6,4330 6,4650 ANKARA ABD Doları 6,3300 6,4300 6,2000 6,2800 Avro 7,3900 7,5100 7,2300 7,3300 Sterlin 8,2250 8,4900 8,0520 8,3170

