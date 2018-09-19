Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,3730 6,3740 6,2530 6,2540 Avro 7,4580 7,4590 7,2960 7,2970 Sterlin 8,3680 8,4100 8,1880 8,2280 İsviçre Frangı 6,6110 6,6440 6,4330 6,4650 ANKARA ABD Doları 6,3300 6,4300 6,2000 6,2800 Avro 7,3900 7,5100 7,2300 7,3300 Sterlin 8,2250 8,4900 8,0520 8,3170
Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat
İstanbul'da simit fiyatına 25 kuruş zam geldi
Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 19 Eylül 2018 dolar yorumları
AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması
Dolar ne kadar? 18 Eylül dolar kuru yorumları
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları
Borsa haftaya düşüşle başladı
Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi
Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet
Okuyucu Yorumları 0 yorum