Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,25106,2520Avro7,32107,3220Sterlin8,20508,2450ANKARA ABD Doları6,21006,2800Avro7,25007,3400Sterlin8,04908,3030

