Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,2530 6,2540 6,2600 6,2610 Avro 7,2960 7,2970 7,3780 7,3790 Sterlin 8,1880 8,2280 8,2960 8,3370 İsviçre Frangı 6,4330 6,4650 6,5060 6,5380 ANKARA ABD Doları 6,2000 6,2800 6,2200 6,3200 Avro 7,2300 7,3300 7,3000 7,4200 Sterlin 8,0520 8,3170 8,1440 8,4450
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