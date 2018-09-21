Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,26406,2650Avro7,38107,3820Sterlin8,28008,3210ANKARA ABD Doları6,20006,3000Avro7,29007,4100Sterlin8,06308,3620

