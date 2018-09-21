Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,26106,2620Avro7,38707,3880Sterlin8,24408,2850 ANKARA ABD Doları6,22006,3200Avro7,32007,4400Sterlin8,07008,3920

