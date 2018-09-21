Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,2600 6,2610 6,2910 6,2920 Avro 7,3780 7,3790 7,3920 7,3930 Sterlin 8,2960 8,3370 8,1860 8,2270 İsviçre Frangı 6,5060 6,5380 6,5430 6,5760 ANKARA ABD Doları 6,2200 6,3200 6,2400 6,3200 Avro 7,3000 7,4200 7,3200 7,4200 Sterlin 8,1440 8,4450 8,0700 8,3920

