Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,2600 6,2610 6,2910 6,2920 Avro 7,3780 7,3790 7,3920 7,3930 Sterlin 8,2960 8,3370 8,1860 8,2270 İsviçre Frangı 6,5060 6,5380 6,5430 6,5760 ANKARA ABD Doları 6,2200 6,3200 6,2400 6,3200 Avro 7,3000 7,4200 7,3200 7,4200 Sterlin 8,1440 8,4450 8,0700 8,3920
Tavuk eti 9 ayda yüzde 200'ün üzerinde zamlandı
İşte Fitch'in dolar tahmini
Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi
Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor
Dolar ne kadar? 21 Eylül dolar kuru yorumları
Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları
Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat
AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları
Borsa haftaya düşüşle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum