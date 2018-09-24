Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,3270 6,3280 Avro 7,4230 7,4240 Sterlin 8,2470 8,2890 ANKARA ABD Doları 6,2600 6,3600 Avro 7,3200 7,4400 Sterlin 8,0500 8,3370
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