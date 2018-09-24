Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,22306,2240Avro7,32607,3270Sterlin8,13108,1720 ANKARA ABD Doları6,20006,2600Avro7,28007,3600Sterlin8,01108,2740
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