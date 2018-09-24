Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,2910 6,2920 6,1580 6,1590 Avro 7,3920 7,3930 7,2770 7,2780 Sterlin 8,1860 8,2270 8,0770 8,1170 İsviçre Frangı 6,5430 6,5760 6,4040 6,4360 ANKARA ABD Doları 6,2400 6,3200 6,1450 6,1950 Avro 7,3200 7,4200 7,2400 7,3000 Sterlin 8,0700 8,3920 7,9580 8,1640

