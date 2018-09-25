döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0910 6,0920 Avro 7,1650 7,1660 Sterlin 7,9720 8,0120 ANKARA ABD Doları 6,0600 6,1200 Avro 7,1000 7,1800 Sterlin 7,8150 8,0410

