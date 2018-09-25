Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,13606,1370Avro7,22207,2230Sterlin8,04508,0860 ANKARA ABD Doları6,10006,1600Avro7,15007,2300Sterlin7,90808,1700
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