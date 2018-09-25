Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,1580 6,1590 6,1960 6,1970 Avro 7,2770 7,2780 7,3100 7,3110 Sterlin 8,0770 8,1170 8,1240 8,1640 İsviçre Frangı 6,4040 6,4360 6,3950 6,4280 ANKARA ABD Doları 6,1450 6,1950 6,1700 6,2500 Avro 7,2400 7,3000 7,2500 7,3500 Sterlin 7,9580 8,1640 7,9870 8,2480

