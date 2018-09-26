Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,15906,1600Avro7,25207,2530Sterlin8,09508,1350ANKARA ABD Doları6,13006,2000Avro7,19007,2800Sterlin7,94508,1850

