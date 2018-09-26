Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,13006,1310Avro7,21907,2200Sterlin8,04808,0880 ANKARA ABD Doları6,11006,1700Avro7,17007,2400Sterlin7,89808,1380

