Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,1960 6,1970 6,1060 6,1070 Avro 7,3100 7,3110 7,1690 7,1700 Sterlin 8,1240 8,1640 8,0210 8,0610 İsviçre Frangı 6,3950 6,4280 6,2830 6,3140 ANKARA ABD Doları 6,1700 6,2500 6,0800 6,1400 Avro 7,2500 7,3500 7,1200 7,1900 Sterlin 7,9870 8,2480 7,8830 8,1230

