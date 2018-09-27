Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,12006,1210Avro7,17407,1750Sterlin8,01708,0570ANKARA ABD Doları6,09006,1600Avro7,11007,2000Sterlin7,85208,1140

