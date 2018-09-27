Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,08406,0850Avro7,14007,1410Sterlin7,96208,0020 ANKARA ABD Doları6,05006,1100Avro7,07007,1500Sterlin7,82808,0780

