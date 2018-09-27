Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,1060 6,1070 5,9940 5,9950 Avro 7,1690 7,1700 7,0240 7,0250 Sterlin 8,0210 8,0610 7,8530 7,8920 İsviçre Frangı 6,2830 6,3140 6,1350 6,1660 ANKARA ABD Doları 6,0800 6,1400 5,9700 6,0400 Avro 7,1200 7,1900 6,9600 7,0500 Sterlin 7,8830 8,1230 7,7390 7,9990

