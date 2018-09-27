Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,1060 6,1070 5,9940 5,9950 Avro 7,1690 7,1700 7,0240 7,0250 Sterlin 8,0210 8,0610 7,8530 7,8920 İsviçre Frangı 6,2830 6,3140 6,1350 6,1660 ANKARA ABD Doları 6,0800 6,1400 5,9700 6,0400 Avro 7,1200 7,1900 6,9600 7,0500 Sterlin 7,8830 8,1230 7,7390 7,9990
Türk Telekom'dan satış açıklaması
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu
Borsa İstanbul'un yeni başkanı Erişah Arıcan oldu
Borsa güne yatay başladı
Dolar ne kadar? 27 Eylül dolar kuru yorumları
TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman açıkladı! Kuru yemişlerin genelinde yüzde 30'luk zam
Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü
Dolar ne kadar? 26 Eylül dolar kuru ve yorumları
ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi
Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum