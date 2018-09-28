FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 09:37 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,98805,9890Avro6,97006,9710Sterlin7,80707,8460ANKARA ABD Doları5,95006,0200Avro6,90006,9900Sterlin7,65007,8980

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