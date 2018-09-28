Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,98605,9870Avro6,95706,9580Sterlin7,79807,8470 ANKARA ABD Doları5,95006,0300Avro6,90007,0000Sterlin7,66207,9100
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